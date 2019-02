Vragen over kapot gevroren weg in Drogeham

Publicatie: ma 18 februari 2019 14.15 uur

DROGEHAM - Door een paar dagen vorst is de doorgaande weg vorige maand op diverse plaatsen kapot gevroren. De klinkers van het betreffende wegdeel waren er vorig jaar net opnieuw ingezet en nu moet de weg opnieuw gestraat worden. Voor de veiligheid heeft de gemeente Achtkarspelen hekken op de weg gezet om het verkeer te wijzen op de onveilige situatie.

De FNP is verbaasd over de ontstane situatie en heeft vragen gesteld aan het college van B&W. De politieke partij wil weten hoe het mogelijk is dat de nieuw bestrate weg nu al een puinhoop is geworden. De FNP wil ook weten of de bestrating onderdeel is van een proef. Ook wil de partij weten of de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden.