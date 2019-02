Bouw Campus Kollum in gevorderd stadium

Publicatie: ma 18 februari 2019 13.34 uur

KOLLUM - De bouw van Campus Kollum is in een gevorderd stadium gekomen. Bouwvakkers zijn nog bezig diverse werkzaamheden te verrichten. In de Campus Kollum komen het Lauwers College en !mpulse Kollum. Er zullen na de zomervakantie rond de 460 leerlingen naar Campus gaan.

Naast de scholen komen ook cultureel-centrum De Colle en de bibliotheek in de twee bouwlagen tellende Campus Kollum. Ook met deze twee instellingen gaan !mpulse Kollum en het Lauwers College samenwerken. Hesco Bouw uit Stadskanaal bouwt Campus Kollum.

