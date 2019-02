Sonac legt veren-lijn stil na geknapt ventiel

Publicatie: ma 18 februari 2019 11.45 uur

SUMAR - Een geknapt overdrukventiel in de fabriek van Sonac in Sumar was de oorzaak van de lokale stankoverlast die zondagavond ontstond. Dat laat toezichthouder Erik Jacobs van de FUMO deze site weten. Er kwamen zondagavond in korte tijd meer dan 30 klachten binnen. De eerste meldingen kwamen rond 20.00 uur.

Sonac legt lijn stil vanwege overlast

De bloed-, veren- en haren-lijn is om 23.00 uur stilgelegd en daarmee was de stankoverlast voor de omgeving ook vrij snel opgelost. Jacobs laat weten dat de geur, die tijdens het proces ontstaat, normaliter via een ontgeuringsinstallatie wordt verwerkt. Door een te hoge druk was het overdrukventiel geknapt waardoor alle lucht rechtstreeks de lucht in ging. Bij Sonac is men inmiddels gestart met de reparatie.

Toezichthouder Jacobs gaat nog in gesprek met Sonac over het incident en wil onder andere weten waarom het meer dan drie uur duurde voordat de betreffende lijn in de fabriek werd stilgelegd.

Alle mensen die de milieu-alarmlijn hebben gebeld, worden door de FUMO persoonlijk teruggebeld en ingelicht over het incident.