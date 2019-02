Eerste officiÃ«le lentedag in Nederland

Eerste officiële lentedag in Nederland

Publicatie: zo 17 februari 2019 21.15 uur

BURGUM - De eerste officiële lentedag van het jaar is een feit. Om 15.20 uur werd het in De Bilt 15,0 graden. Bij een temperatuur van 15,0 graden of meer in De Bilt is er sprake van een officiële lentedag. In de WâldNet-regio tikte de thermometer bijna 14 graden aan. De hoogste temperatuur werd gemeten in Maastricht met 18,1 graden.

Voor het eerst in 103 dagen wijst de thermometer in De Bilt weer een waarde van 15 graden aan. Op 6 november werd het zelfs 19,0 graden. Daarmee beleefden we de warmste novemberdag uit de meetgeschiedenis.

Eerste lentedag een maand eerder dan normaal

Gemiddeld komt het op 16 maart voor het eerst tot maxima van 15,0 graden of meer in De Bilt. De vroegste officiële lentedag ooit was op 13 januari 1993. Het werd toen 15,1 graden. In 1970 duurde het tot 3 mei voordat het in De Bilt lente werd. Daarna volgde een voor die tijd vrij warme zomer.