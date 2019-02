Poging tot inbraak in De Wilgen

Publicatie: zo 17 februari 2019 10.04 uur

DE WILGEN - In het dorp De Wilgen vond zaterdag een poging tot woninginbraak plaats. Dit gebeurde tussen 13.00 uur en 16.45 uur aan het Nachtlân in het dorp. Schade aan de deur was het bewijs dat overbleef van deze poging tot inbraak. Er is aangifte bij de politie gedaan.