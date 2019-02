Aldwâld herdenkt Jan Binnes

Publicatie: za 16 februari 2019 18.47 uur

OUDWOUDE - Op de Jan Binneswei in Oudwoude was zaterdagmiddag een “Oproer” door met een boerenkar met paarden door Aldwâld te trekken, met op de grote trom (Erie Dam) en dorpsomroeper Jan Oane Botma. Onder belangstelling van enkele dorpsgenoten riep de dorpsomroeper dat er zondagmiddag om 15.30 uur in MFC Hústerwâld het Jan Binnes verhaal zal worden verteld door historicus Oebele Vries. Met nieuwe details over leven en dood van Jan Binnes. Ook Piter Wilkens gaat daar optreden .

Herdenking Jan Binnes in Aldwâld

Op 18 februari aanstaande is het 222 jaar geleden dat Jan Binnes uit Aldwâld, kort na het zgn. ‘Kollumer Oproer’, zonder proces werd onthoofd. Jan Binnes en Salomon Levy waren de leiders van de opstand van Oranjegezinden tegen de Franse overheersing.

In de aanloop naar de voorstelling Salomon – Het Kollumer Oproer wordt daarom Jan Binnes herdacht in zijn geboorteplaats Aldwâld.

Maandag 18 februari gaan Friese vlaggen uit op de Jan Binneswei in Aldwâld, om held Jan Binnes te herdenken. Hij liet zijn leven voor de Oranjes en tegen de Franse overheersers. Mede dankzij hem zijn de oranjes hier nu, en daarom willen de dorpsbewoners hem eren door de Friese vlag uit te hangen.

FOTONIEUWS