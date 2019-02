TV, laptops en bootmotoren gestolen in Grou

Publicatie: vr 15 februari 2019 21.03 uur

GROU - Een tv, twee laptops en twee buitenboordmotoren zijn in elk geval de buit bij een inbraak in een woning in Grou. Dat gebeurde tussen donderdag 17.30 uur en vrijdag 3.00 uur aan Yn 'e Lijte.

Er is aangifte bij de politie gedaan.