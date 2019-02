Drachten: tiny houses voor daklozen

Publicatie: vr 15 februari 2019 18.04 uur

DRACHTEN - Er komen vijf tiny houses (25m2) in de achtertuin van Sociaal Pension Drachten. Zienn heeft het plan bedacht. De mini-huisjes zijn bestemd voor daklozen uit de gemeente Smallingerland die wél ondersteuning, maar géén Beschermd Wonen-voorziening nodig hebben. De daklozen kunnen er zelfstandig wonen met begeleiding aan huis. De bouw start 18 februari en de eerste bewoners komen in juni.

Sociaal Pension Drachten is een Beschermd Wonen-voorziening voor mensen die het zelfstandig niet redden als gevolg van verslavings-, psychiatrische en/of psychosociale problematiek en een beschikking kunnen krijgen voor Beschermd Wonen. Dat geldt niet voor alle daklozen, niet bij iedereen is sprake van diagnostiek. Als zelfstandig wonen een stap te ver is, bieden de tiny houses een mooie oplossing.

Minder rompslomp, meer rust

De tiny houses zijn bedoeld voor dakloze mensen uit Smallingerland, zodat zij in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Voorheen moesten ze verkassen naar opvanglocaties in Burgum of Drachten en met de nieuwe oplossing blijven ze 'dichtbij huis'. Uitkeringen hoeven bovendien niet te worden opgestart in een andere gemeente en bij terugkeer in Smallingerland weer opnieuw te worden aangevraagd. Mensen wonen tijdelijk (maximaal 6 maanden tot 1 jaar) in een tiny house. Daarna zetten ze weer de stap naar helemaal zelfstandig wonen.

Eerste bewoners in juni

Bouwbedrijf De Vries bouwt de tiny houses in opdracht van Estea Capital, eigenaar van Sociaal Pension Drachten. De bouw start op 18 februari en neemt ongeveer 3 maanden in beslag.