Inbraak in MFA TillehÃ»s in Kootstertille

Inbraak in MFA Tillehûs in Kootstertille

Publicatie: vr 15 februari 2019 16.16 uur

KOOTSTERTILLE - Er is donderdagnacht ingebroken bij multifunctioneel centrum Tillehûs aan de Goudsjeblomstrjitte in Kootstertille. Eén van de gebruikers van het centrum ontdekte de inbraak vrijdagochtend. Men wist het pand te betreden door een raam aan de voorkant te forceren.

Meerdere ruimtes in het gebouw zijn doorzocht en daarbij werden ook deuren opengebroken. In het Tillehûs zijn onder andere een huisartsenpraktijk en fitnessruimte gevestigd. Er werd onder andere een geldbedrag buitgemaakt. Bovendien zou er op meerdere plekken in de gemeente pogingen tot inbraak zijn geweest, waaronder bij het 't Blommehûske.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en de recherche is inmiddels gestart met een onderzoek. Op de camerabeelden zijn twee mannen te zien. Ze kwamen tussen 4.50 uur en 5.00 uur binnen via het raam.