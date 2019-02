Werk aan Diepswallen live te volgen via webcam

Publicatie: vr 15 februari 2019 15.50 uur

KOLLUM - De werkzaamheden aan de Diepswallen in Kollum zijn live te volgen via een webcam. Ruim twee weken geleden is aannemer Koninklijke Oosterhof Holman met de werkzaamheden aan de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum begonnen. De kaden, bruggen, en omgeving worden de komende tijd compleet vernieuwd.

Klik hier voor de webcam

https://bouw.live/diepswallen-kollum/