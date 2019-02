Auto in de sloot langs N381

Publicatie: vr 15 februari 2019 15.35 uur

URETERP - Een automobiliste is vrijdagmiddag met haar auto in de sloot belang langs de N381 bij Ureterp. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 14.05 uur plaats.

De bestuurster raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. Het ambulancepersoneel heeft de bestuurster gecontroleerd en ze is gewond overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens het incident was een weghelft afgesloten voor het overige verkeer. Berger BCF heeft het beschadigde voertuig geborgen.

