1 jaar cel voor verkrachting met roestige zeis

Publicatie: vr 15 februari 2019 15.21 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Hallumer die de verzorgster van zijn gehandicapte zuster in mei vorig jaar meermalen heeft verkracht, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, plus een jaar voorwaardelijk. De Hallumer heeft het slachtoffer, dat in het kader van een pgb-regeling voor zijn zuster zorgde, op 28 mei vorig jaar tot twee keer toe in de ouderlijke woning verkracht. Zijn ouders waren die dag afwezig. De man heeft de verzorgster met een roestige zeis bedreigd.

Nogmaals mee naar boven

Als ze niet mee zou werken, dan dreigde hij haar ‘kapot’ te maken. Na de eerste verkrachting bleef de vrouw in de woning, omdat ze de gehandicapte zus van de verdachte niet alleen wilde laten. Nadat ze naar Goede Tijden, Slechte Tijden hadden gekeken, dwong de Hallumer de vrouw nogmaals om mee naar boven te gaan, waar ze voor de tweede keer werd verkracht. Het gebeurde heeft een enorme impact gehad op het slachtoffer, ze ondervindt nog steeds de gevolgen.

Beheersing over gedrag kwijtgeraakt

De Hallumer moet haar 4000 euro smartengeld betalen. De man had die dag veel gedronken, Belgische speciaalbiertjes, en hij had cocaïne gebruikt. Mede onder invloed van teveel alcohol en drugs is hij de beheersing over zijn gedrag en zijn seksuele gevoelens kwijtgeraakt, stelt de rechtbank. De man moet zich laten behandelen en hij krijgt een alcohol- en drugsverbod opgelegd.

Geestelijke vermogens

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 2,5 jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de officier te weinig rekening heeft gehouden met de geestelijke vermogens van de verdachte: hij functioneert op de grens van een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.