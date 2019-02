Raad akkoord met bouw sporthal in Burgum

Publicatie: vr 15 februari 2019 10.08 uur

BURGUM - Hoewel een aantal raadsleden klaagden over de slechte informatievoorziening en dat het besluit door de strot werd geduwd, is de kogel door de kerk. Er komt een nieuwe sporthal in Burgum. De raad koos voor de dure variant van bijna 10 miljoen euro. Alleen GrienLinks en de VVD stemden tegen. De goedkope variant van 8 miljoen euro werd nauwelijks aangehaald.

Sporthal de Westermar vloog in 2017 in brand en de verzekering keerde een groot bedrag (3.8 miljoen euro) uit. Dat bedrag moet wel gebruikt worden en daarom was de nood hoog om tot een besluit te komen. In een extra ingelaste raadsvergadering moest er besloten worden. Er moet voor 1 oktober 2019 gebouwd worden.

Het sportcafé in de duurdere variant was vooral een aandachtspunt voor de raadsleden. De twee fuserende voetbalclubs van Burgum gaan het café exploiteren en betalen 800.000 euro mee. Er is een intentieverklaring maar daarmee is voor nu ook alles gezegd. Dat baart sommige raadsleden zorgen. Ook zullen alle sportclubs die de sporthal gebruiken, betrokken worden maar hoe dat eruit komt te zien, is ook nog onbekend.

Koninklijke Horeca Nederland is bovendien kritisch op oneerlijke concurrentie. Over het algemeen mogen kantines geopend zijn tot 2 uur na de hoofdactiviteit maar als alle sportclubs gezamenlijk de kantine gaan gebruiken dan wordt het onduidelijk hoe de openingstijden moeten worden geregeld.

Meerdere raadsleden gaven aan het gevoel te hebben dat ze met de rug tegen de muur stonden. Ondanks 'meerdere losse eindjes' ging de meerderheid met het rammelende raadsvoorstel akkoord. Alleen GrienLinks en VVD stemden tegen. De Nije Westermar is een feit.