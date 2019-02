Jan Rijpstra nieuwe burgemeester

Publicatie: do 14 februari 2019 21.27 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland draagt de 63-jarige Jan Rijpstra uit Noordwijk voor als nieuwe burgemeester. De raad heeft dat donderdagavond besloten en bekend gemaakt. Jan Rijpstra was van 2014 tot 1 januari 2019 burgemeester van de gemeente Noordwijk. Op die datum is Noordwijk in het kader van de gemeentelijke herindeling gefuseerd met Noordwijkerhout. Eerder was hij o.a. lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Tynaarlo en zelfstandig ondernemer.

De vertrouwenscommissie van de raad ziet in hem een energieke, daadkrachtige bestuurder met een groot netwerk die Smallingerland nog meer op de kaart kan zetten. De voordracht wordt nu aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming wordt definitief als de Koning het benoemingsbesluit heeft getekend. Het is de bedoeling dat de heer Rijpstra eind maart wordt geïnstalleerd.