Man gewond na aanval door stier

Publicatie: do 14 februari 2019 18.12 uur

DE VEENHOOP - Een man is donderdagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een stier. Dit gebeurde bij een boerderij in De Veenhoop.

Twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.