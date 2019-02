Smallingerland mag gratis naar Museum Dr8888

Publicatie: do 14 februari 2019 16.29 uur

DRACHTEN - Wethouder Sijperda ontving donderdag van directeur Paulo Martina van Museum Dr8888 op symbolische wijze één van de 55.797 vrijkaartjes die beschikbaar worden gesteld voor de inwoners van Smallingerland. De overhandiging vond plaats in het kader van de actie 'Alle inwoners Smallingerland gratis naar Museum Dr8888 in 2019'

Het museum heeft tijdens het Culturele Hoofdstadjaar ruim 24.000 bezoekers in het museumgebouw mogen ontvangen, het buitenprogramma van het museum trok ook nog eens duizenden bezoekers. Bij elkaar is het aantal bezoekers van topjaar 2017 bijna geëvenaard. Om dat te vieren trakteert het museum samen met de gemeente Smallingerland alle bewoners van de gemeente Smallingerland op de vrijkaartjes.

Wethouder Cultuur Marjan Sijperda vindt de actie geweldig. "Het is onze missie om in het kader van Legacy LF2018 projecten te initiëren, te stimuleren en om de mienskip van Smallingerland op een laagdrempelige manier mee te laten doen in allerlei vormen van cultuurparticipatie. Die lage drempel is met dit initiatief een feit."

De toegang is alleen gratis op vertoon van een geldige legitimatie en op papier een bewijs van adres in Smallingerland. Meer informatie over de voorwaarden is op de website van Museum Dr8888 te

vinden (www.museumdrachten.nl).