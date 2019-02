Er komt proef met spitsafsluiting op de Miedloane

Publicatie: do 14 februari 2019 16.00 uur

DE WESTEREEN - Er komt een proef met een zogenaamde spitsafsluiting op de Miedloane in De Westereen. Tijdens de proef wordt een verbodsbord geplaatst met daaronder de tijdstippen waarop staat aangegeven wanneer het verbod geldt.

Het college van B en W van de gemeente Dantumadiel heeft besloten een proef te starten om tegemoet te komen aan de wens van omwonenden, die last hebben van de toegenomen drukte op deze weg. Het gaat met name om woon-werk verkeer, dat de weg als sluiproute van en naar Dokkum gebruikt sinds de openstelling van de Centrale As.

Voor het verkeer vanuit De Westereen en achterliggende dorpen is het de bedoeling dat zij gebruik maken van de aansluiting De Westereen op De Centrale As. Een deel van het woon- werkverkeer van en naar Dokkum gebruikt echter via de Miedloane de oprit bij de Dwarsloane op De Centrale As. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Miedloane toegenomen, evenals het gevoel van verkeersonveiligheid bij de omwonenden en bij het langzame verkeer.

Om het sluipverkeer te weren, wordt een spitsafsluiting ingesteld voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer. Daardoor wordt het ongewenste sluipverkeer zoveel als mogelijk geweerd, maar kan het 'reguliere' verkeer buiten de spitsperiodes wel gewoon gebruik maken van de Miedloane. Het landbouwverkeer en fietsverkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de weg.

Het gaat in eerste instantie om een proef. De spitsafsluiting zal goed worden gemonitord zodat bij eventuele ongewenste effecten bijgestuurd kan worden.