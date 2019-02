Auto uitgebrand aan Suderein in SuwÃ¢ld

Auto uitgebrand aan Suderein in Suwâld

Publicatie: wo 13 februari 2019 23.41 uur

SUWâLD - Op de Suderein in Suwâld is woensdagavond een auto in vlammen opgegaan. De brandweer van Burgum werd om 21.15 uur opgeroepen voor de autobrand.

Bij aankomst van de brandweerlieden sloegen de vlammen al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de brand geblust.

