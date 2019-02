2,5 jaar cel voor mishandeling in gevangenis

Publicatie: di 12 februari 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Hurdegaryp is wegens de mishandeling van een medegedetineerde in penitentiaire inrichting (PI) de Marwei door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Twee medeverdachten, twee Leeuwarders van 27 en 34 jaar, kregen twee jaar cel. De rechtbank beschouwde de Hurdegarypster als de initiatiefnemer.

Gebroken oogkas

De drie mannen hebben op 24 augustus vorig jaar een 40-jarige inwoner van Kootstertille in diens cel zwaar mishandeld. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas, een jukbeenfractuur en een gebroken neus op. De Hurdegarypster verdacht de Tilster ervan dat hij 20 gram hasj had achtergehouden. De Tilster zou de drugs de Marwei in hebben gesmokkeld.

De Hurdegarypster was de enige die toegaf dat hij geweld had gebruikt. De Leeuwarders ontkenden. Volgens het slachtoffer waren het juist de twee Leeuwarders die het meeste geweld hadden gebruikt.

Hasj in baardtrimmer

Na de mishandeling ging het trio ervandoor met het scheerapparaat, een oplader en een baardtrimmer van het slachtoffer. Ze dachten dat de Tilster de hasj in de baardtrimmer had gestopt. De man is van plan om via een civiele procedure een hoge schadeclaim in te dienen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vijf jaar cel voor de verdachten. Het OM vond dat de drie het huisrecht van het slachtoffer hadden geschonden. Daar was de rechtbank het niet mee eens: een gevangeniscel is niet hetzelfde als een woning.