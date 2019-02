Opsterland: gemeentesecretaris Koen van Veen stopt

Publicatie: di 12 februari 2019 12.31 uur

BEETSTERZWAAG - Gemeentesecretaris Koen van Veen wordt met ingang van 6 mei gemeentesecretaris van de gemeente Soest. Koen van Veen is sinds november 2010 gemeentesecretaris/algemeen directeur in Opsterland. Eerder vervulde hij diezelfde functie in Hattem (Gld.) en Baarle-Nassau (NB.). "Koen van Veen heeft de afgelopen jaren voor de organisatie en het bestuur veel betekend. We zullen hem zeker missen in Opsterland. Ook aan de ontwikkeling van OWO en de P10 leverde Koen van Veen een belangrijke bijdrage. We feliciteren hem met deze nieuwe stap en wensen hem veel succes in Soest", aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Het college van B. en W. wil de ingezette koers voortvarend voortzetten met een opvolger die past bij Opsterland. De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe gemeentesecretaris zal op korte termijn starten. Naar verwachting is Koen van Veen tot eind april werkzaam in Beetsterzwaag. Er zal op passende wijze afscheid van hem worden genomen.

Koen van Veen: "Juist als gemeente kunnen we enorm veel tot stand brengen voor en mét onze inwoners, bedrijven en de regio. Daar doen we het uiteindelijk voor. Ik heb er altijd groot plezier in gehad met de ambtelijke collega's en het bestuur dit verder te ontwikkelen en samen te werken. Ik heb de afgelopen jaren een prachtige en leerzame tijd gehad in Opsterland en in de OWO-samenwerking. Het voelt als een gouden kans om nu in Soest mijn ervaring te mogen gaan inzetten."