Brandweer in actie voor brandend bankje

Publicatie: ma 11 februari 2019 20.34 uur

DRACHTEN - Op het speelterrein aan de Brekken in Drachten is maandagavond een bankje afgebrand. Waarschijnlijk is dit bankje in brand gestoken.

Rond 20.10 kreeg de brandweer de melding van buitenbrand binnen. Eenmaal ter plaatse was de brand snel onder controle en konden zij terug naar de kazerne.