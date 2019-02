Celstraf om smadelijke publicatie in zaak Vaatstra

Publicatie: ma 11 februari 2019 18.35 uur

LEEUWARDEN - (ADP) - De 57-jarige Willem Dankbaar uit Overveen (Noord-Holland) is voor zijn smadelijke teksten over de moordzaak Marianne Vaatstra in hoger beroep veroordeeld tot twee maanden cel. De man weet niet van ophouden en publiceerde opnieuw beledigende teksten terwijl hij nog in een proeftijd liep van vier weken cel. Die straf mag hij bovenop de twee maanden tellen.

De man publiceert al jarenlang zijn afwijkende theorie over de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Ook na de definitieve veroordeling van de dader Jasper S. uit Oudwoude in 2013 bleef Dankbaar publiceren dat een asielzoeker de daad pleegde. Dankbaar is al meermalen hiervoor veroordeeld. Hij moest zelfs een boek uit de handel halen. Ook kreeg hij dwangsommen opgelegd, omdat zonder toestemming delen uit een dagboek van de moeder van de vermoorde Marianne publiekelijk maakte.

Het Hof tilt er zwaar aan dat de schrijver van deze stukken zo volhardend blijft. Dankbaar zei op de zitting van 28 januari in Leeuwarden dat hij 'zuiver', 'edel' en 'oprecht' was. Wat zijn doel ook mag zijn, meenden de hogere rechters, het is grensoverschrijdend en strafbaar. De man weet kennelijk niet van ophouden. Zelfs niet nadat hij zijn kapitaal hieraan kwijtraakte en persoonlijk failliet ging.