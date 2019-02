IJsfontein van Dokkum krijgt eindelijk zijn plek

Publicatie: ma 11 februari 2019 18.19 uur

DOKKUM - De ijsfontein van Dokkum is maandag geplaatst op de Markt. Het is onderdeel van het LF2018-project met elf fonteinen in elke stad in Friesland. Alleen de fontein van Dokkum liet zo lang op zich wachten, dat hij pas een jaar na dato geplaatst kon worden.

De ijsfontein leverde veel gemengde reacties op onder de Dokkumers. De verandering van de Markt en verlies aan parkeerplekken beviel de Dokkumers niet. Ook werd er in de tussentijd een korte bouwstop opgelegd in verband met de werkzaamheden.

De fontein moest vervolgens gemaakt worden en ging in productie bij de Mannen van Staal in Leeuwarden. Het was nog een hele klus om de fontein te maken. Nu de fontein succesvol is geplaatst, moet hij nog ingeregeld worden. Dat gebeurd in de komende dagen. De fontein zal op 22 februari officieel en op feestelijke wijze geopend worden.