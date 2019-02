Provincie los met aanleg rotonde op viaduct Garyp

Publicatie: ma 11 februari 2019 18.05 uur

GARYP - De provincie Fryslân is maandag begonnen met de aanpak van het kruispunt bij afrit van de Wâldwei (N31) bij Garyp. Het verkeer op de rondweg Garyp is toegenomen en de kruising is onoverzichtelijk. Er stonden in de afgelopen periode tijdelijke verkeerslichten die het verkeer tijdens de spits in goede banen leidde.

Kleine rotonde dan normaal

Omdat er weinig ruimte is, wordt de rotonde kleiner dan normaal. Grote vrachtauto's zullen er goed omheen kunnen, maar het is een kleiner exemplaar dan de bestaande rotonde aan de andere zijde (afrit naar Garyp) vanuit Drachten, toerit naar Leeuwarden vanuit de richting Garyp/Earnewâld.

Fietsers moeten omfietsen

Aanne­mer Strukton-Reef Infra is maandag gestart met de eerste werkzaamheden. Dit heeft consequenties voor fietsers die niet meer over het fietspad over het viaduct kunnen rijden. Het fietspad wordt als eerste verwijderd en aangepast. Deze werkzaamheden duren 4 weken. Vanaf 8 maart kunnen de fietsers weer over het nieuwe fietspad over het viaduct.

Op het moment dat het fietspad weer open gaat, start men met de aanleg van de rotonde. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ook vier weken: van maandag 11 maart tot vrijdag 5 april. Door eventueel slecht winterweer kan deze planning nog veranderen.