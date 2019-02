100 uur werkstraf voor illegaal vuurwerk

Publicatie: ma 11 februari 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van De Westereen (21) is maandag voor het bezit van illegaal vuurwerk door economische politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Eind juni vorig jaar kwam de politie bij de vrouw aan de deur, ze woonde toen nog in Dokkum. Ze had het vuurwerk, 10 lawinepijlen, 22 mortierbommen (shells) en een aantal Festival Balls via Marktplaats gekocht van een man met een Gronings accent.

Sociaal begeleider

‘Voor 200 euro’, zei ze maandag tegen rechter Jansen. Ze had het vuurwerk gekocht om indruk te maken op haar vriend, die toen bij haar weg was. Ze hoopte dat haar vriendje het ‘stoer’ zou vinden en bij haar terug zou komen. Een sociaal begeleider van de vrouw had de zaak aangebracht. Volgens hem had hij de Westereense gewaarschuwd om het vuurwerk niet aan te schaffen. Volgens de Westereense had de man haar juist aangespoord om het vuurwerk wel te kopen. Ze had geen goed woord over voor de begeleider.

‘Hoort negen maanden cel bij’

De vrouw kreeg indertijd een schikking aangeboden in de vorm van een werkstraf van 60 uur. De rechter legde de werkstraf ook op, maar dan geheel voorwaardelijk. Een 51-jarige inwoner van Oosterwolde kwam er maandag niet met een waarschuwing af: de rechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Met die straf kwam de man volgens officier van justitie Siebren Buist nog goed weg. ‘Als ik kijk naar wat voor soort vuurwerk u had, dan hoort daar negen maanden cel bij’.

Hij speelde met vuur

De Oosterwoldenaar had een behoorlijke voorraad in huis. Toen de politie eind 2016 bij hem langskwam, had de man 140 Butterfly Crackers, 10 Spain Crackers, 39 Super Cobra’s, 125 Crazy Bangs en 20 lawinepijlen in huis. Hij had het vuurwerk voor de handel, zei hij. Hij speelde letterlijk met vuur: hij liep nog in een proeftijd van een veroordeling uit 2015, voor het hebben van een wietplantage. De officier had ervoor gekozen om die voorwaardelijke straf – een werkstraf van 40 uur- niet mee te nemen. ‘U heeft geluk gehad’, zei rechter Jansen tegen de verdachte.