Hoog niveau op solistenconcours in Surhuisterveen

Publicatie: ma 11 februari 2019 10.31 uur

SURHUISTERVEEN - Veel deelnemers en een hoog niveau. Zo kon het Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen van Achtkarspelen het beste betiteld worden. Cornettist Diemer de Jager en het kwartet Tijs Dijkstra, Lianne Postma, Marit Hoekstra en Harmen Thomas de Haan waren zaterdag de grote uitblinkers. Zowel De Jager - lid van brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen - als het kwartet dat namens brassband De Wâldsang uit Buitenpost meedeed, behaalde 90 punten. Dat is vergelijkbaar met het schoolcijfer 9.

Diemer gooide hoge ogen met het werk Chameleon Walk in de eerste divisie. De vier muzikanten van van De Wâldsang speelden in de eerste divisie het werk Fancy’s Knell. Dat deden ze op cornet, althoorn en euphonium. In totaal deden er 41 deelnemers mee aan het jaarlijkse muziekconcours.

In de grootst bezette divisie - de jeugddivisie - werd Diana de Wal van Blaast de Bazuin winnaar. Zij versloeg zeventien andere enthousiaste jonge muzikanten. Diana behaalde 88 punten voor haar uitvoering van Ballad on Londen Bridge. Jurylid Chris van der Veen (Ternaard) vond dat de Surhuisterveense een ‘mooie klank’ had. ,,Ze bracht veel muzikale richting aan in haar spel’’, zei Van der Veen, die zelf in zijn jonge jaren ook twaalf keer deelnam aan het solistenconcours van Achtkarspelen.

Sanne Brinkman van jeugdbrassband Pro Junior uit Gerkesklooster-Stroobos eindigde met 87 punten op de tweede plaats. Zij bracht op cornet een sfeervolle vertolking van Highland Cathedral. Jochum van der Zaag - eveneens van brassband Pro Junior - werd derde. Hij kreeg 86 punten toebedeeld voor March Majestic en Serenade.

Aan het avondprogramma deden vier jeugdorkesten uit Achtkarspelen mee: Da Capo (Drogeham), Blaast de Bazuin, Pro Junior (Gerkesklooster-Stroobos) en de samenspeelgroep van Pro Junior. Daarbij kregen de jeugdkorpsen wél een beoordeling van jurylid Lotte de Bruin, maar was er geen rangschikking. ,,Zo kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen’’, lichtte Monique Hamersma van de organisatie toe. Lotte de Bruin was onder de indruk van de optredens. ,,Ik ben verrast door het niveau. De klank was mooi. Natuurlijk zijn er altijd stappen te maken. De belangrijkste tips van mij gingen over het articuleren van de muzieknoten en het verschil maken tussen luid en zacht.’’

De uitslagen.

Jeugddivisie: Cejay Nicolai (’t Heideblomke Harkema), 80 punten; Amanda Broersma (’t Heideblomke), 80; Jacob Terpstra (’t Heideblomke), 85; Roel Bethlehem (Blaast de Bazuin Surhuisterveen), 81; Grace Elzinga (Blaast de Bazuin), 83; Diana de Wal (Blaast de Bazuin), 88; Jochem Zuiderveld (Blaast de Bazuin), 82,5; Jesse Ytsma (Blaast de Bazuin), 82; Elize Lijklema (Pro Junior Gerkesklooster-Stroobos), 85; Julia Geertsma (Pro Junior), 84; Jochum van der Zaag (Pro Junior), 86; Sanne Brinkman (Pro Junior), 87; Joanne Hoekstra en Iris van der Vinne (Crescendo Opende), 84; Nora van Petegem en Fardau Hamstra (Da Capo Drogeham), 84; Mila Frankena (De Bazuin Augustinusga), 83; Lize Elzinga (De Bazuin), 82.

Vijfde divisie: Emma Land (Pro Junior), 82; Djuke Jagersma (Da Capo), 80; Sanne Kremer (Da Capo), 80; Hinke Mare Alma (Da Capo), 88; Alwin van der Wal (Da Capo), 83; Lisanne de Jong (Da Capo), 85; Jelmer Hamstra (Da Capo), 80; Diemer de Jager (Blaast de Bazuin), 90.

Vierde divisie: Esther de Vries (Pro Junior), 82; Silke Sikkema (Pro Junior), 86; Femke de Jong (Da Capo), 83; Lian Frankena (De Bazuin), 84.

Derde divisie: Koen van der Molen (Da Capo), 89; Quirine van der Vet (Pro Junior), 82; Freke Elzinga (De Bazuin), 86; Julia Postma (Pro Junior), 83; Koen van der Molen, Krista van der Vinne, Marijke Brandsma en Lieke Klaver (Da Capo), 87; Tamme Sikkema (Pro Junior), 81; Lysanne Faber (Pro Junior), 85; Rianne Zuidersma (Pro Junior), 85; Thijs Tabak (Da Capo), 84.

Tweede divisie: Krista van der Vinne (Da Capo), 84; Jessica Hamstra en Pieter van Loon (De Wâldsang Buitenpost), 88.

Eerste divisie: Tijs Dijkstra, Lianne Postma, Marit Hoekstra en Harmen Thomas de Haan (De Wâldsang), 90; Hendrik de Haan (Blaast de Bazuin), 88.