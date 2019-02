Dronken automobiliste kotst politiecel onder

Publicatie: zo 10 februari 2019 22.18 uur

DRACHTEN - Een 32-jarige automobiliste uit Drachten maakte het vrijdagnacht nogal bont bij de politie in Drachten. Ze werd om 4.50 uur aangehouden op de Vogelzang in haar woonplaats omdat ze dronken achter het stuur zat. Ze probeerde op dat moment nog te vluchten waarbij ze twee geparkeerde auto's aanreed. De politie wist haar en haar voertuig te stoppen.

De vrouw ging in verzet tijdens de aanhouding en beledigde de dienstdoende agenten. De politie besloot om de vrouw geboeid over te brengen naar het bureau. Daar weigerde ze alle medewerking aan een ademanalyse en speekseltest. Bovendien bleek ze in het bezit te zijn van softdrugs. Het rijbewijs van de vrouw werd door de politie ingevorderd en ze wist tijdelijk in een politiecel vastgezet. In deze ophoudkamer kotste ze vervolgens de boel onder.

De vrouw is uiteindelijk overgebracht naar het arrestantencomplex te Leeuwarden voor verder verhoor en onderzoek. De schoonmaakkosten, 190 euro, voor het reinigen van de ophoudkamer gaan op haar verhaald worden. Tevens krijgt zij proces-verbaal voor het rijden onder invloed van alcohol/drugs en belediging van ambtenaar in functie.