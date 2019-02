Explosie in aansteker: brandweer rukt uit

Publicatie: zo 10 februari 2019 18.47 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum is zondag om 18.24 uur uitgerukt voor een keukenbrand in een woning aan Gernierstrjitte in Burgum. Zowel de politie als de brandweer kwamen vervolgens met spoed ter plaatse.

Na een controle werd al vrij snel duidelijk wat de oorzaak was. De brandweer meldde aan de meldkamer dat het vermoedelijk een explosie van een aansteker in de bestekla betrof. Uit voorzorg heeft de brandweer vervolgens nog gasmetingen verricht.