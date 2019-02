Hardleerse Westereender moet auto inleveren

Publicatie: zo 10 februari 2019 10.01 uur

DE WESTEREEN - Een 48-jarige man uit De Westereen heeft zaterdagavond in Oudwoude zijn auto bij de politie moeten inleveren. De man werd in twee weken tijd drie keer betrapt op het rijden terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard.

De eerste twee keer heeft de politie alleen proces-verbaal opgemaakt. De agenten besloten zaterdagavond om ook de auto in beslag te nemen. De man moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden.