Jongetje aangereden in Drachten

Publicatie: za 09 februari 2019 18.10 uur

DRACHTEN - Een jongetje is zaterdag rond 16.40 uur aangereden op de Westersingel in Drachten. Bij het oversteken zag hij een passerende automobilist over het hoofd en een aanrijding was het gevolg.

Omstanders hebben eerste hulp verleend en het slachtoffertje is daarna overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Het jongetje is met onbekende verwondingen overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

Tijdens het incident was de weg afgesloten voor het overige verkeer.