Blokkeerfriezen in bezwaar tegen dna-afname

Publicatie: vr 08 februari 2019 19.09 uur

LEEUWARDEN - Een tiental blokkeerfriezen maakt bezwaar maken tegen de dna-afname. Raadsman Tjalling van der Goot meldt dat het gaat om zowel om cliënten die zich hebben neergelegd bij het vonnis als om cliënten die hoger beroep hebben aangetekend. Drie van deze elf cliënten hebben nog geen dna afgestaan; in die zaken kan om die reden (nog) geen bezwaarschrift worden ingediend.

De bezwaarschriften zijn vrijdag ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden. Het bezwaar richt zich tegen het verwerken van afgenomen celmateriaal tot een dna-profiel en tegen de opslag van dit dna-profiel in de landelijke dna-databank. De cliënten die tot dusver een bezwaarschrift hebben laten indienen, hebben allen een werkstraf van 120 uren opgelegd gekregen wegens het versperren van een snelweg nabij Joure en wegens dwang.

Iedereen die door de rechtbank in Nederland wordt veroordeeld tot een werkstraf of celstraf moet dna afstaan. Het dna-profiel kan vergeleken worden met zaken waarbij een dna-spoor is gevonden. Het is volgens de wet voor de verwerking en opslag niet van belang of hoger beroep is ingesteld. Indien men niet vrijwillig meewerkt aan de afname van celmateriaal, biedt de wet de mogelijkheid om zo nodig een veroordeelde/verdachte aan te houden om hem te verplichten celmateriaal af te laten nemen.