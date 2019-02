Slingerende bestuurder maakt brokken: 3 gewonden

Publicatie: vr 08 februari 2019 17.18 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De meldkamer kreeg vrijdag rond 16.20 uur verontrustende telefoontjes binnen van een slingerende bestuurder over de snelweg A7. Toen politie met spoed onderweg was, kreeg de meldkamer weer een telefoontje binnen van een forse aanrijding. Deze was door de slingerende bestuurder veroorzaakt. Omdat er mogelijk sprake was van beknelling, werd ook de brandweer van Ureterp opgeroepen. Dit bleek later niet het geval te zijn.

De veroorzaker van het ongeval is door de politie aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was van drugs. Bij het ongeval raakten drie personen gewond. Ze zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

Er was tijdens de afhandeling van het incident één rijstrook beschikbaar voor het verkeer om te passeren. Het verkeer ondervond veel hinder van het ongeval. Berger Bcf heeft de twee zwaar beschadigde voertuigen geborgen.