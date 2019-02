Harkemaster (24) slaat buurman: 1 week cel

Publicatie: vr 08 februari 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige inwoner van Harkema sloeg op 6 juni vorig jaar zijn benedenbuurman in het gezicht. Het werd een dure klap: vrijdag werd de Harkemaster door politierechter Maaike de Wit veroordeeld tot een gevangenisstraf van een week. En eigenlijk kwam hij daarmee nog goed weg: de verdachte liep destijds in een proeftijd, er hingen hem vier maanden voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Officier van justitie Marco van den Broek vond dat de Harkemaster in elk geval één van de vier maanden uit moest zitten.

Drugsverbod

Dat vond de rechter wat te gortig, maar zij veranderde wel de voorwaarden die bij de voorwaardelijke straf hoorden. De Harkemaster kreeg een drugsverbod opgelegd. De reclassering mag controleren of hij zich aan dat verbod houdt. De man had volgens zijn zeggen op 6 juni een slechte dag. Alles zat tegen die dag, met als klap op de vuurpijl een fikse ruzie met zijn vriendin. Uit kwaadheid had hij een fles water tegen de koelkast gegooid.

Klap bij de voordeur

Dat hoorde de benedenbuurman. Die kwam, samen met een andere buurman, poolshoogte nemen. Volgens de verdachte kwam de buurman bij hem in de woning en had hij hem een stevige stomp gegeven. Volgens de twee buurmannen was het bij de voordeur gebeurd en had de Harkemaster een harde klap uitgedeeld. De buurman voelde zich genoodzaakt om zich te laten onderzoeken, er werd een CT-scan gemaakt.

Leven op orde

De kosten van de scan, evenals de reiskosten wilde hij op de Harkemaster verhalen. Verder wilde de buurman 325 euro smartengeld. De rechter wees 150 euro toe, plus 149 euro voor de gemaakte kosten. De Wit besloot niet de door de officier geëiste maand extra op te leggen, omdat de Harkemaster bezig is zijn leven op orde te krijgen. Hij was al de woning uitgezet en verblijft nu bij familie en vrienden.