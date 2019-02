Recordlange periode zonder Elfstedentocht

Publicatie: vr 08 februari 2019 09.32 uur

LEEUWARDEN - Nog nooit hebben er 8071 (of meer) dagen tussen twee Elfstedentochten in gezeten. De laatste Elfstedentocht was op 4 januari 1997. Het oude record stond op 8070 dagen tussen de Elfstedentocht van 18 januari 1963 en die van 21 februari 1985. Na 21 winters zonder de tocht langs de Friese Elfsteden kwam het zowel in 1985 als in 1986 tot een Elfstedentocht. Daarna moest er gewacht worden tot 1997. In 2012 kon de tocht niet plaatsvinden, doordat de ijskwaliteit te slecht was geworden na sneeuwval.

Ook deze winter ziet er niet goed uit. De 14-daagse weersverwachting van Weeronline laat voor volgende week wel wat nachtvorst zien, maar van ijsgroei is nauwelijks sprake. Daarmee is de kans op een Elfstedentocht deze winter verkeken.

Gemiddelde winter al 1,5 graden opgewarmd

Inmiddels ligt de gemiddelde wintertemperatuur door de opwarming van het klimaat ongeveer 1,5 graden hoger dan voor de jaren 80 van de vorige eeuw. Over de meeste recente klimaatperiode 1989-2018 bedraagt de gemiddelde wintertemperatuur 3,9 graden, terwijl de normaal in 1980 op 2,4 graden stond.

Kans op een Elfstedentocht daalt naar 2% of minder

Afhankelijk van hoe de opwarming van de aarde verder gaat daalt de kans op een Elfstedentocht volgens de KNMI-klimaatscenario’s van 15% per jaar in 2014 naar 2% tot 0,2% per jaar in 2050.