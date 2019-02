Politie pakt rijbewijs 70-jarige spookrijdster af

Publicatie: do 07 februari 2019 19.58 uur

GROU - Een 70-jarige vrouw uit Grou moest woensdag haar rijbewijs bij de politie inleveren nadat ze als spookrijder de A32 bij haar woonplaats wilde oprijden.

De agenten zagen de vrouw om 17.50 uur de A32 richting Heerenveen oprijden via de afrit. Nog voordat er ongelukken gebeurden, wisten de agenten de vrouw aan de kant te zetten. Er is proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de vrouw is direct ingevorderd.