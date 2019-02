Gemeentelijke grond verkocht aan bouwbedrijf

Publicatie: do 07 februari 2019 14.48 uur

KOOTSTERTILLE - De gemeente Achtkarspelen heeft een bouwkavel van 3355 m2 in Kootstertille te koop aangeboden aan een ondernemer uit de gemeente. De ondernemer wilde de grond kopen in verband met uitbreiding van zijn bouwbedrijf.

De bouwkavel is gelegen op het bedrijventerrein Oastkern / Alde Dyk in Kootstertille. De ondernemer is van plan een bedrijfsloods en -woning te realiseren. Dit is volgens de gemeente op grond van het bestemmingsplan toegestaan.