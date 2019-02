Drachtster leerlingen in actie voor beter milieu

DRACHTEN - Ruim honderd leerlingen van diverse scholen in Drachten kwamen donderdag in actie voor een beter milieu. Ze volgen het voorbeeld van de landelijke actie waarbij donderdag duizenden leerlingen zich verzamelden op het Malieveld in Den Haag. De Nederlandse actie is weer een reactie op leeftijdsgenoten in België die eind januari een klimaatmars organiseerden in Brussel.

De Drachtster scholieren verzamelden zich onder het carillon in Drachten. Er werd een klimaatmars gelopen naar het gemeentehuis waar Groenlinks-wethouder Piet de Ruiter een petitie in ontvangst nam. Op de petitie staat een duidelijke boodschap: de Nederlandse politiek moet zich bewust zijn van de toekomst en besluiten op grond daarvan maken. Dat betekent o.a. dat er maatregelen moeten komen om CO2 uitstoot drastisch te verminderen.

Wethouder Piet de Ruiter nam de petitie in ontvangst. Hij gaf aan dat Smallingerland duurzaamheid heel hoog in het vaandel heeft staan. Ook beloofde hij zijn best te doen om de boodschap bij de landelijke politiek onder de aandacht te brengen.