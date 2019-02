Sportinstuiven in de voorjaarsvakantie

HARKEMA - In de voorjaarsvakantie kunnen basisschoolkinderen weer meedoen aan sportinstuiven. In sporthal 'De Hege Fiif' in Hurdegaryp en sporthal 'de Fugelkamp' in Harkema kunnen de kinderen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) kosteloos meedoen aan verschillende sporten en spelletjes.

Maandag 18 februari kunnen kinderen terecht in Hurdegaryp, dinsdag 19 februari in Harkema. De sportinstuiven zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Deelname is gratis. De meeste sporten worden aangeboden door lokale verenigingen.

De sportinstuiven worden georganiseerd door de afdeling sportstimulering (High Five) van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De gemeenten willen op deze manier de kinderen een extra beweegmoment bieden en ze kennis laten maken met een (nieuwe) sport.

Waar en wanneer?