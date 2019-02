Tweespalt over aanpak Van Haersmapark Drachten

Publicatie: wo 06 februari 2019 19.21 uur

DRACHTEN - Omwonenden en de gebruikers van Van Haersmastate in Drachten zijn het niet eens met hoe het Van Haersma park moet worden heringericht. Struikelblok is met name het parkeren. De buurt heeft verschillende alternatieven uitgewerkt, maar de ondernemers voelen vooral voor het voorstel om het parkeren naar de Van Haersmasingel te verplaatsen.

Gemeente Smallingerland wil graag een open en veilig park met ‘minder blik’. Dat betekent dat de gebruikers en bezoekers van Van Haersmastate niet meer direct bij historische pand kunnen parkeren. Als alternatief heeft de gemeente een parkeerterrein aan de noordzijde in gedachten en een aantal plekken langs de Van Haersmasingel. ,,Het onderzoeken waard”, stelt Erik Veenstra namens de gebruikers van de state. ,,Gedurende de dag hebben wij de Van Haersmasingel bkeken en daar zagen wij geen auto’s staan. Het is niet druk. Maar of het de uitstraling ten goede komt?”

Alternatieven zien de ondernemers in ieder geval niet zitten. Zo zien omwonenden bijvoorbeeld wel wat in het uitgeven van parkeerplekken voor de ondernemers op het Kyotoplein. ,,Een bruggetje over het water en je staat bij de voordeur van de state”, vindt Theo Sipma van de buurtcommissie. Zij leverden bij de gemeenten een viertal alternatieven in, ondersteund met zestig handtekeningen.

Andries Pieterson is bewoner van de Van Haersmasingel en ziet niets in het plan om zijn doorgaande straat voor parkeerplekken te benutten. ,,De straat is recentelijk mooi ingericht. Door het aanleggen van perkjes is de parkeerruimte afgenomen. Nadeel is dat er hard wordt gereden. Met de komst van nieuwe parkeerplekken is het wachten op de eerste ongelukken.”

De gemeenteraad debatteert over twee weken over het onderwerp. Ondernemers en omwonenden zijn wel bereid om met elkaar in overleg te treden. ,,Maar eigenlijk is dit onderwerp wel uitgegeten”, stipt Erik Veenstra aan, ,,Wij zijn mening dat er nu een goede oplossing ligt, die recht doet aan wat het park moet worden. De stemming was twee jaar geleden ook niet echt plezierig en niet met idee we structureel tot een oplossing komen. Dan denk ik, volgens mij ligt er nu een hartstikke goed voorstel.”