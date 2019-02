Trompetter benoemd als wethouder Smallingerland

DRACHTEN - Cor Trompetter (PvdA) is dinsdagavond benoemd als wethouder van de gemeente Smallingerland. Hij volgt Roel Haverkort op, die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie heeft neergelegd.

Trompetter werd door PvdA Smallingerland na een sollicitatieprocedure uit veertig kandidaten gekozen. De inwoner van Wolvega, die een jaar de kans krijgt om een woning in Smallingerland te zoeken, was eerder ook wethouder in de gemeente Weststellingwerf. Trompetter kreeg bij zijn installatie 25 stemmen voor. Vier raadsleden van de gemeente Smallingerland stemden blanco.