'Plannen Hotel Ie-Sicht nog erg pril'

Publicatie: wo 06 februari 2019 16.25 uur

OUDEGA - "Er moet nog van alles gebeuren, maar een openbaar besluit leidt soms tot de gedachte dat iets geknipt en geschoren is. Dat is met Hotel Ie-Sicht niet het geval." Het is de uitleg van wethouder Eric ter Keurs over het principeverzoek rond de sloop en nieuwbouw van Hotel Ie-Sicht aan de Hege Warren in Oudega.

PvdA Smallingerland stelde dinsdagavond verschillende vragen, onder andere over het betrekken van de omliggende dorpen bij de ontwikkeling. Het prikkelde Ter Keurs om uit te leggen dat de plannen daar nog veel te pril voor zijn. "We hebben nu alleen maar getoetst of hetgeen de plannenmaker wil überhaupt ruimtelijk kan. Het is nu nog niet de fase voor gesprekken, dus geluiden uit de dorpen ken ik nog niet. Daarvoor is het te vroeg. Bovendien is het creëren van draagvlak in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer."

De wethouder somde vervolgens een groot aantal voorwaarden op waar het plan aan moet voldoen. Zaken als verkeer, welstand, afwerken van planschade, ecologie, watervergunningen en de communicatie zullen in een vervolg moeten worden uitgewerkt. "In z’n algemeenheid zijn we natuurlijk blij met ondernemers die willen investeren, maar er moet wel draagvlak zijn."