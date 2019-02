Veel vragen over verhogen gasproductie Oudega

Publicatie: wo 06 februari 2019 16.09 uur

OUDEGA - De politiek in Smallingerland heeft nog veel vragen over het verhogen van de productie uit het gasveld bij Oudega. Vermillion wil daar tien keer zoveel gas winnen. Mogelijk moeten er ook nieuwe putten worden geslagen, maar dat is in de concessie nog niet aangegeven.

Onder bewoners is onrust ontstaan over de hogere gaswinning. Ook gemeente Smallingerland is geen voorstander, maar heeft slecht adviesrecht. "Wij adviseren negatief, maar het ministerie van economische zaken heeft de laatste hand", gaf wethouder Piet de Ruiter dinsdagavond, na verschillende vragen aan.

Mochten er nieuwe activiteiten worden ontplooid, dat moet er ook een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat proces liggen er wel meer mogelijkheden om het proces te vertragen met bezwaren. "Dat doen we nu al", aldus De Ruiter, die ook nadrukkelijk de samenwerking met andere gemeente zoekt.

De wethouder stelt dat onduidelijk is wat de verhoging van de productie tot gevolgen kan hemmen. "Schade komt pas over tien tot vijftig jaar aan het licht." De Ruiter stipt met name het risico van lekkage aan. Dat kan gaan om het weglekken van een mengsel van gas en water of in het meest donkere scenario chemicaliën, die gebruikt worden bij de winning of onderhoud van putten.