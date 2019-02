MSC Zoe verloor niet 291 maar zeker 345 containers

Publicatie: wo 06 februari 2019 12.23 uur

SCHIERMONNIKOOG - Na het lossen van containers in Bremerhaven en het Poolse Gdansk blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. Dat heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt. De definitieve loslijst wordt volgende week verwacht.

De rederij komt nu met deze informatie omdat het schip lange tijd niet kon lossen in de haven van Gdansk. Nu blijkt dat het om meer containers gaat dan aanvankelijk werd gedacht. Na het incident op 2 januari 2019 is de MSC Zoe eerst naar Bremerhaven in Duitsland gevaren om het eerste deel van de lading te lossen, inclusief de containers met schade. Afgelopen weekend kon pas de tweede helft, en daarmee alle containers die bij vertrek in Portugal aan boord stonden, van de containers worden gelost.

Inschatting bijgesteld

De containers stonden na het incident schots en scheef aan boord. Er is door de reder een inschatting gemaakt op basis van de op dat moment mogelijke telling. Deze inschatting hebben ze na lossing in Gdansk bijgesteld. Het aantal containers met gevaarlijke stoffen blijft onveranderd. Rijkswaterstaat blijft coördineren en monitoren of de berging binnen de vastgestelde kaders gebeurt.