Nieuw te koop in Burgum: kantoor- en bedrijfsunits

Publicatie: di 05 februari 2019 19.24 uur

BURGUM - Op het bedrijventerrein Burgum-Noord worden in 2019 nieuwe multi-functionele bedrijf/kantoorruimtes gerealiseerd. Dit gebouw kenmerkt zich door het gebruik van goede en duurzame materialen. Tevens is het gesitueerd op een goede zichtlocatie nabij de jachthaven van Burgum en de gemeentelijke inzamelingsplaats.

Het geheel bestaat uit 17 unieke bedrijfsunits op een zeer goede locatie. Wat dit project uniek maakt is de mix van grote en kleine bedrijfsruimtes in combinatie met kantoorruimte. Zo zijn er drie ruimtes waarbij een combinatie van bedrijfsruimte en kantoor mogelijk is. Dit maakt deze ruimtes divers inzetbaar. Hierbij is er ca. 75m² bvo bedrijfsruimte met daarboven ca. 73m² bvo kantoor.

De kantoorruimtes zullen worden voorzien van een afgesloten trapopgang aan de bovenzijde, volledig geïsoleerd, voorzien van een systeemplafond met armaturen, koude / warmtepomp, pantry en toiletgroep. Elektra wordt voorbereidt, koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting.

De overige bedrijfsruimtes hebben een variërend vloeroppervlakte van ca. 110m² bvo tot en met ca. 296m² bvo op verschillende locaties binnen het object.

De maximale hoogte t.p.v. de overheaddeur is 4.00m, de maximale hoogte van de bedrijfsruimte is ca. 6.50 meter. Mede hierdoor zijn de units ideaal voor ondernemers, stalling, kantoor of als ruimte om te klussen. Elke ruimte krijgt een eigen huisnummer waardoor het mogelijk is om uw bedrijf hier te vestigen en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Voor specifieke wensen en uitgebreide mogelijkheden kunt u contact opnemen met Zantman Makelaardij. Klik hier voor meer informatie

Tevens zijn er nog enkele units van 45 m² beschikbaar aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24 te Burgum. Deze units zijn per direct beschikbaar!