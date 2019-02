Auto's in botsing op viaduct A7 bij Beetsterzwaag

Publicatie: di 05 februari 2019 11.13 uur

BEETSTERZWAAG - Twee auto's zijn dinsdag omstreeks 10.40 uur met elkaar in botsing gekomen bij het viaduct over de A7 bij Beetsterzwaag. Door een voorrangsfout kwamen de twee voertuigen op de Beetsterweg met elkaar in botsing. Eén persoon raakte hierbij gewond.

De auto's kwamen met elkaar in botsing nabij de toerit naar de snelweg A7 richting Heerenveen. De brandweer was ook voor het ongeval gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweerlieden bleek dat er geen sprake was van beknelling. Ze zijn teruggekeerd naar de kazerne. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

