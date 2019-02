Heel veel Alpaca's in het Fries Congrescentrum

Publicatie: ma 04 februari 2019 23.31 uur

DRACHTEN - In het Fries Congrescentrum in Drachten vond zondag een grote keuring plaats van verschillende kleurslagen Alpaca's plaats. Dit prachtige dier, wat oorspronkelijk uit Zuid-America komt, heeft in

ons land en er buiten veel liefhebbers.

Het is een dier wat weinig onderhoud vergt, alleen de nagels kappen

en de wol scheren. De Alpaca is een kudde dier, en kan moeilijk alleen gehouden worden en er werd gezegd dat een klein koppel van minimaal drie stuks een must is. Een Alpaca heeft een draagtijd van elf maanden, voor hij een jong krijgt.

Als je de foto's ziet lijkt het wel een knuffel beest, maar niets is minder waar, het is beslist geen knuffeldier. Wel neemt de belangstelling in Nederland toe voor deze prachtige dieren. Er waren deze zondag zo’n 2000 bezoekers om een kijkje te nemen, en vooral kinderen waren erg op de dieren gesteld, en genoten er zichtbaar van.

