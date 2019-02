Auto in de sloot door plaatselijke hagelbui

Publicatie: ma 04 februari 2019 14.31 uur

DRACHTEN - Op de Wâldwei (N31) bij Drachten is maandag rond 13.50 uur een automobiliste in de sloot beland. De vrouw raakte in de slip door vermoedelijk een plaatselijke hagelbui. Ze belandde met haar voertuig in de sloot.

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de vrouw gecontroleerd, ze kwam met de schrik vrij. Tijdens het incident sloot Rijkswaterstaat één rijstrook af voor het verkeer. Berger BCF heeft het beschadigde voertuig geborgen. Rond 14.15 uur werd de weg weer volledig vrijgegeven voor alle verkeer.

