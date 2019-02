Jongelui vliegen met auto over de kop

Publicatie: ma 04 februari 2019 12.34 uur

DE VEENHOOP - Op de Kraenlânswei bij De Veenhoop is maandag een auto op de kop in een sloot terecht gekomen. In het voertuig zaten vier jongeren.

De hulpdiensten kwamen aan het einde van de ochtend met spoed ter plaatse. De inzittenden kwamen uiteindeljk met de schrik vrij. Ze verklaarden tegenover de politie dat ze door een onbekende oorzaak uit de bocht waren gevlogen. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.