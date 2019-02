5e Winterfiets Elfstedentocht door Dokkum

Publicatie: zo 03 februari 2019 20.30 uur

DOKKUM - Zondag is de 5e winterfiets elfstedentocht gehouden. Zo'n 1.200 deelnemers vertrokken 's morgens vanuit Leeuwarden.

Er werd 's morgens in drie groepen gestart vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden om 07.10, 07.30 en 07.45 uur. In Dokkum was bij hotel de Posthoorn een stempelpost ingericht. Na Dokkum moesten de deelnemers nog een kleine 30 kilometer afleggen om dan te finishen bij de Bonkevaart in Leeuwarden.

Het evenement, dat in 2015 als eenmalig evenement met 500 startplaatsen werd georganiseerd, werd dit jaar voor de vijfde maal gehouden. Twee jaar terug werd de tocht vanwege het slechte weer voortijdig afgebroken. Tot 21.00 uur vanavond kunnen de fietsers nog een stempel krijgen in Dokkum.

FOTONIEUWS