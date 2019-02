Woningen ontruimd bij uitslaande brand in Drachten

Publicatie: za 02 februari 2019 21.32 uur

DRACHTEN - In een rijtjeswoning aan 't Stap in Drachten is zaterdagavond brand uitgebroken op de eerste verdieping. Na aankomst van de politie en brandweer zijn de buren uit voorzorg uit hun woning gehaald.

De brandweer werd om 21.09 uur gealarmeerd voor de brand. Bij aankomst bleek er sprake te zijn van een forse brand in een slaapkamer. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een elektrische deken. De brandweer wist de brand dankzij een binnen- en buitenaanval te blussen. De exacte oorzaak van de brand is onbekend. Bij de brand raakte verder niemand gewond.

